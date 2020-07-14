"يقومون بواجب مقدس".. ننشر رسالة مدبولي للأطقم الطبية خلال زيارته لأسوان

كتب - أحمد جمعة:

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على توجيه التحية للأطقم الطبية خلال زيارته لمستشفى أسوان التخصصي اليوم الثلاثاء.

وكتب مدبولي رسالة في السجل التذكاري للمستشفى قائلا: "شرفت اليوم بزيارة مستشفى أسوان التخصصي، وأود أن أعبر عن شكري وتقديري واحترامي لكافة أفراد الأطقم الطبية الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجبهم المقدس في رعاية المصابين والمرضى بفيروس كورونا بكل همة وضمير وكفاح. مرة أخرى كل تقديري وتحياتي لكم جميعا، وتمنياتي بدوام التوفيق".