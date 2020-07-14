بالفيديو.. هانى يونس يرصد جولة مدبولي لمحور بديل الخزان والمتحف النوبي بأسوان

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، لتفقد المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء محور بديل الخزان في أسوان، بالإضافة للمتحف النوبي في أسوان، معبرًا عن انبهاره بجمال المتحف

وقال يونس: "احنا لسه في مدينة السحر والجمال في الصعيد أسوان واتفرجوا على الجمال، واحنا هنا يتفقد محور مهم جدا هو محور بديل الخزان هيتنفذ في المنطقة دي، ورئيس الوزراء يستمع لشرح على المشروع".

ونشر "يونس"، عدة صور لوحدات طب أسرة أسوان والتي سيتم تطبيق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل.