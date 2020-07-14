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"مصر للطيران": تشغيل رحلات إلى الخرطوم وإسطنبول ونيروبي وإنجامينا

12:18 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
"مصر للطيران": تشغيل رحلات إلى الخرطوم وإسطنبول ونيروبي وإنجامينا

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، إنها ستستأنف رحلاتها من القاهرة إلى كل من الخرطوم وإسطنبول ونيروبي وإنجامينا، وذلك في ضوء خطة الشركة التي وضعتها لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم.

وأضافت الشركة أنها ستبدأ الرحلات إلى مدينة الخرطوم بدولة السودان بمعدل رحلة واحدة يوميًّا اعتبارًا من الأحد المقبل، وإلى إسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًّا اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، وإلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية؛ من بينها رحلتان بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة إنجامينا (تشاد) اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

وتابعت الشركة: يمكن للركاب معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها، وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل، وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو عبر مكاتب الشركة المنتشرة حول العالم.

مصر للطيران رحلات جوية حركة الطيران

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