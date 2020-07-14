اليوم.. مدبولي يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان
12:04 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
كتب- محمد غايات:
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ أسوان.
يأتى ذلك ضمن جولات رئيس الوزراء؛ لمتابعة المشروعات التنموية والقومية بالمحافظات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
83001
عدد المصابين
-
24975
عدد المتعافين
-
3935
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13164937
عدد المصابين
-
7664951
عدد المتعافين
-
573498
عدد الوفيات
إعلان