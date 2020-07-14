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اليوم.. مدبولي يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان

12:04 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
اليوم.. مدبولي يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ أسوان.

يأتى ذلك ضمن جولات رئيس الوزراء؛ لمتابعة المشروعات التنموية والقومية بالمحافظات.​

مصطفى مدبولى أسوان المشروعات الخدمية والتنموية

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