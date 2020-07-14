اليوم.. مدبولي يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان

كتب- محمد غايات:

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ أسوان.

يأتى ذلك ضمن جولات رئيس الوزراء؛ لمتابعة المشروعات التنموية والقومية بالمحافظات.​