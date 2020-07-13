قيادي بـ"مستقبل وطن": تطوير العشوائيات يثبت اهتمام السيسي بتوفير حياة كريمة للمصريين

(مصراوي):

أشاد المهندس أحمد قطب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات 3، ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات في مصر، مضيفًا أن تطوير العشوائيات يثبت اهتمام السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطن.

وأكد قطب، أن الرئيس السيسي نجح بكل كفاءة واقتدار في أن يجعل حق السكن لغير القادرين هو حق رئيسي وجوهري من حقوق الإنسان المصري، في ظل بناء الدولة المصرية الحديثة القائمة على أساس العدل والمساواة.

وأضاف "قطب"، في بيان له، اليوم الاثنين، إن ملف تطوير العشوائيات من الملفات التي أحرزت فيها الدولة المصرية خطوات جادة، حيث إنه خلال سنوات قليلة شاهدنا كيف تحولت أماكن كانت تمثل خطورة شديدة على المواطنين إلى مساكن راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري.

وأشار القيادي بـ"مستقبل وطن"، إلي أن الاستراتيجية لم تقتصر على مراعاة البعد الاجتماعي فقط، بل شملت أيضا البعد التعليمي والتوعوي بتغيير ثقافة أهالي العشوائيات داخل مساكنهم البديلة حتى لا تتحول بعد وقت إلى عشوائيات جديدة.

وأكد "قطب"، أن مصر خلال السنوات السابقة تشهد طفرة حقيقية في كافة القطاعات لم تشهدها منذ عقود، لافتًا إلى أن مشروع الأسمرات 3 هو أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات، والتي توفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل ومفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا بدون مقابل، وتسليم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكي عبارة عن إيجار رمزي 350 جنيهًا شهريًا.