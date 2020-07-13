نقيب الإعلاميين: أعددنا 470 تقريرًا عن 13 برنامج خلال فترة وباء كورونا

(مصراوي):

أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن النقابة تستعد للانتهاء من رصد إنجازات عام 2020 حيث تم رصد حوالي 471 تقريرًا لعدد 13 برنامجًا في شهر رمضان و2651 حلقة ومتابعة أكثر من 28 منصة إعلامية وقناة خلال فترة وباء كورونا.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنه تم إعداد 1107 تقارير رصد لهذه البرامج منذ أزمة فيروس كورونا من خلال وحدة الرصد والمتابعة في نقابة الإعلاميين، التي أدت دورها من خلال عمل أرشيف إلكتروني لجميع التقارير السالف ذكرها منذ بداية شهر يوليو 2019 وحتى تاريخه.

وأضاف طارق سعدة أن عمل لجنة الرصد دائمة ومستمرة خلال الفترة المقبلة، وسيظهر هذا في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ المقبل.