فتح باب التقدم لجائزة "ساويرس الثقافية" في دورتها الـ16.. تعرف على الشروط والجوائز

(مصراوي):

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها السادسة عشرة، في فروع الرواية والقصة القصيرة والترجمة والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، ويستمر التقديم فيها حتى 13 أغسطس المقبل.

تتضمن الجوائز الآتي:

جائزة أفضل عمل روائي للفرع الأول لـ"كبار الأدباء" وتبلغ قيمتها 150 ألف جنيه مصري، وجائزة أفضل مجموعة قصصية، وتبلغ قيمتها 150 ألف جنيه مصري.

أما جوائز الفرع الثاني لـ"شباب الأدباء"، تتضمن جائزة أفضل عمل روائي يحصل خلالها المركز الأول على 100 ألف جنيه مصري، والمركز الثاني 70 ألف جنيه مصري، وفي جائزة أفضل مجموعة قصصية يحصل المركز الأول على 100 ألف جنيه مصري، والمركز الثاني يحصل على 70 ألف جنيه مصري.

كما تتضمن جائزة "الترجمة"، أن تمنح للراوية الفائزة بالمركز الأول فرع شباب الأدباء، من أجل الإسهام في تشجيع التميّز الأدبي المعاصر، وتقديم شباب المبدعين إلى القراء خارج حدود المنطقة العربية، وتشمل قيمة الجائزة كافة تكاليف التعاقد مع أحد الهيئات أو دور النشر لترجمة وطباعة ونشر الرواية الفائزة، على أن يكون العمل المُقدم صادر برقم إيداع من دار الكتب المصرية خلال الفترة ما بين الأعوام 2017 و2019، ولا يزيد عمر المتقدم لجائزة الفرع الثاني "شباب الأدباء" عن 40 عامًا في 13 أغسطس 2020.

أما جائزة أفضل "سيناريو" للفرع الأول "كبار الكتاب"، تتضمن جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، وتبلغ قيمتها 150 ألف جنيه مصري، وفي الفرع الثاني لـ"شباب الكتاب"، تشمل جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما أو مأخوذ عن عمل أدبي مصري منشور، وتبلغ قيمتها 80 ألف جنيه مصري، على أن لا يكون قد بدأ تنفيذ إنتاج السيناريو المُقدم حتى 13 أغسطس 2020، وأن يُرفق مع نص السيناريو المُقدم نسخة "PDF" من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد على 5 صفحات، ولا يزيد عمر المتقدم لجائزة شباب الكتاب عن 40 عامًا في 13 أغسطس 2020، فإذا كان السيناريو مأخوذًا عن عمل أدبي يشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى سيناريو بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة.

أما فيما يخص جائزة أفضل "نص مسرحي"، يحصل الفائز بالمركز الأول على 150 ألف جنيه مصري، والمركز الثاني على 80 ألف جنيه مصري، على أن لا يكون العمل المُقدم قد سبق عرضه على خشبة المسرح بشكل احترافي، لا يشترط سن محدد للمتقدم، وأن يُرفق مع النص المسرحي المُقدم نسخة "PDF" من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد عن 5 صفحات، فإذا كان النص المسرحي مأخوذًا عن عمل أدبي يشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى نص مسرحي بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة.

أما جائزة "النقد الأدبي"، فتقدر قيمتها بـ100 ألف جنيه مصري، على أن تمنح لمؤلف أفضل الكتب المنشورة في مجال النقد الأدبي بفروعه المختلفة تنظيرًا وتطبيقًا، وأن يكون العمل المُقدم صادر برقم إيداع من دار الكتب خلال الفترة ما بين الأعوام 2017 و2019، وأن لا يكون العمل المقدم رسالة علمية.

كما تتضمن شروط الجوائز على أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويسمح التقدم بعمل واحد فقط لكل مؤلف، على أن يقتصر على فرع واحد فقط من فروع الجائزة، وأن لا يكون العمل المُقدم قد حصل على جائزة من قبل، وفي حالة الأعمال المأخوذة عن نصوص أدبية في فرعي السيناريو والمسرح يشترط أن تكون عن نص أدبي مصري.

تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد وكذلك من الهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات، كما يتم التقدم للدورة السادسة عشر إلكترونيًا فقط عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة فقط ومن خلال الاستمارات الخاصة بكل فرع من فروع الجائزة، مرفقًا معها غلاف الكتاب والصفحات الأولى التي تتضمن بيانات الناشر ورقم الإيداع والترقيم الدولي الخاصة بالأعمال المقدمة في مجالات الرواية، المجموعة القصصية، والنقدي الأدبي.

كما يلتزم المرشحين للقائمة الطويلة "التصفية الثانية" بتقديم 6 نسخ ورقية من العمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تواصل إدارة الجائزة معهم إلى عنوان المؤسسة.

تقيم الأعمال المقدمة بواسطة لجان محايدة تضم نخبة من كبار النقاد، والأدباء، والسينمائيين، والمسرحيين، وأساتذة الدراما، فيما يتم تسليط الضوء إعلاميًا خلال شهر ديسمبر 2020 على شباب المبدعين الذين يصلون للقائمة القصيرة في كل فرع من فروع الجائزة للشباب، تعلن النتائج النهائية للمسابقة خلال شهر يناير 2021.​