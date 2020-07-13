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​"إسكان النواب": مصر تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

09:38 م الإثنين 13 يوليه 2020
​"إسكان النواب": مصر تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

المهندس علاء والي

(مصراوي):

قال المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن حجم المشروعات القومية والخدمية التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم بعد يوم على أرض الواقع، يؤكد أن الدولة المصرية تعيش عصرها الذهبي، لأن ما يحدث على الأرض لم تشهده مصر من قبل، مؤكدًا أن افتتاح المرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات يأتي استكمالًا لمسيرة إنجازات بلا حدود يقودها الرئيس بنجاح، لتخرج مصر من ظلام العشوائيات إلى النور في ثوب جديد يفتخر به المصريون.

وأضاف "والي"، أن الدولة المصرية حققت العدالة الاجتماعية للمواطنين ووفرت لهم حياة كريمة يشملها المسكن الملائم ووصول الدعم لمستحقيه، وتصدت لفوضى البناء المخالف للحفاظ على حقها وحق شعب مصر من الأرض إلى جانب الحفاظ أيضاً على الشكل الجمالي والحضاري الذي تشهدها الدولة المصرية الحديثة الآن في ضوء خطتها للقضاء على العشوائيات.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مصر شهدت في عهد السيسي، إنجازات لا حصر لها في مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها قطاع الإسكان والمرافق بالإضافة لكافة القضايا سواء كانت على المستوى الخارجي، أو الداخلي.

علاء والي لجنة الإسكان السيسي

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