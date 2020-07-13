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"استمرار الخلافات".. الري تعلن انتهاء مباحثات سد النهضة بعد 11 يومًا من المفاوضات

08:57 م الإثنين 13 يوليه 2020
"استمرار الخلافات".. الري تعلن انتهاء مباحثات سد النهضة بعد 11 يومًا من المفاوضات

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الري إن اليوم الاثنين اختتمت المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي، التي استمرت على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف بيان للوزارة اليوم أنه تواصلت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلا ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غدًا، إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيدًا لعقد قمة أفريقية مصغرة.

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