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"تاجروا مع الله".. مستشار الحكومة يعلن تبرعه ببلازما الدم بعد شفائه من كورونا (فيديو)

08:27 م الإثنين 13 يوليه 2020
"تاجروا مع الله".. مستشار الحكومة يعلن تبرعه ببلازما الدم بعد شفائه من كورونا (فيديو)

هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزاء

(مصراوي):

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تبرعه ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا.

ونشر يونس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو وجه فيه نداء إلى كل المتعافين من فيروس كورونا، للتبرع ببلازما الدم.

وقال يونس: "تاجروا مع الله، ساهموا في إنقاذ نفس بشرية، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا، أنا بدأت بنفسي".

وأضاف: "ننظر نضع أيدينا في أيدي بعضنا لنتعافى كلنا من هذا الوباء وهذه الجائحة، وأدعو كل من يفكر في بيع البلازما إلى أن يراجع نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى نجاه من هذا الوباء".

وتابع: "كان لدي طبيب من أصدقائي أصيب بكورونا ولم يجد الأطباء طريقة لعلاجه إلا من خلال البلازما، وعندما شفي تبرع بالبلازما لمريض آخر، وهو نوع من التجارة مع الله".

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هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء بلازما الدم فيروس كورونا

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