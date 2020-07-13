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بعضها يقوي المناعة.. هيئة الدواء تُحذر من 3 مكملات غذائية

07:51 م الإثنين 13 يوليه 2020
بعضها يقوي المناعة.. هيئة الدواء تُحذر من 3 مكملات غذائية

هيئة الدواء المصرية

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من 3 مكملات غذائية بالأسواق، لعدم وجود ترخيص بإنتاجها بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

وطالبت الهيئة في منشور حمل رقم "11 لسنة 2020" بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من العبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر: أوميجا نت كبسولات omega net capsule من إنتاج شركة SPI للصناعات الدوائية لصالح الشركة الوطنية العربية، وأكت زنك أقراص، act zinc tablet إنتاج الشركة العربية للصناعات الدوائية لصالح شركة دوماس فارم، وأوميجا تون شراب، omega toune syrup إنتاج شركة SPI للصناعات الدوائية لصالح شركة لوتس فارم.

وطالبت الهيئة وكلاء وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، بموافاتها بالكميات المحرزة وتاريخ ومكان الضبط والتحريز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء للمستحضرات المذكورة وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير، إذ أن هذا يمثل حالة من حالات الغش التجاري.

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هيئة الدواء المصرية المكملات الغذائية الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

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