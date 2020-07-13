"فلاي دبي" تعلن قائمة المعامل المعتمدة لإصدار تحاليل "PCR"
كتب- محمد عبيد:
أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، المراكز المعتمدة لديها، لقبول شهادة تحليل "PCR"، الخاصة بفيروس كورونا المستجد، للسماح بالسفر إلى الإمارة.
والمركز المعتمدة بحسب بيان للشركة اليوم الاثنين: "مراكز الدرايف ثرو لتحليل الكورونا في المستشفى الميداني لجامعة عين شمس، ومركز الجامعة الأمريكية بوابة رقم 2 التجمع الخامس، وفي الشيخ زايد بجامعة النيل، وفي جامعة بنها، والعلمين الجديدة في الساحل الشمالي"، حيث تعمل هذه المراكز لخدمة المواطنين من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء، بالإضافة إلى المعامل المركزية في الشيخ ريحان، والتي تعمل حتى الثانية مساء.
وأكدت طيران دبي، أن على الركاب ضرورة وجود الشهادة، بسلبية الفيروس مع كل راكب، لقبوله على الطائرة، والسماح بإنهاء إجراءات سفره، حرصًا على صحة الركاب والسلامة العامة، والحد من انتشار فيروس كورونا، وأشارت إلى أن الشهادة تحتاج من 24 إلى 48 ساعة لإصدارها.
وقالت الشركة، إن هذا الإجراء في إطار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها بعض الحكومات، لوقف انتشار الفيروس، والإجراءات المتخذة من قبل حكومة دبي بشأن ضرورة وجود شهادة تحاليل سلبية لفيروس كورونا مع كل راكب على كافة الخطوط الجوية المتجهة إلى دبي.
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