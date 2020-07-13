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هيئة الدواء تحذر من دواء مغشوش بالأسواق للنسيان والاكتئاب

07:06 م الإثنين 13 يوليه 2020
هيئة الدواء تحذر من دواء مغشوش بالأسواق للنسيان والاكتئاب

تعبيرية

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من دواء مغشوش في الأسواق لعلاج حالات النسيان والزهايمر وضعف الذاكرة وبعض حالات الاكتئاب.

وطالبت الهيئة في منشور حمل رقم "20 لسنة 2020" بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من العبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر "إيفالكس شراب" تشغيلة رقم 91019 بتاريخ 10/2019 وتاريخ انتهاء الصلاحية 10/2022.

وقالت الهيئة إن العبوات الأصلية من هذا المستحضر تصنيع شركة سيجما للصناعات الدوائية لصالح شركة إنتر فارما يوكيه.

وبيّنت الهيئة كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية والمغشوشة والمقلدة للمستحضر، مطالبة بتوزيع المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

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دواء مغشوش علاج حالات النسيان والزهايمر حالات الاكتئاب هيئة الدواء المصرية إيفالكس شراب

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