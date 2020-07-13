وزير التعليم: اعتماد اختبارات "ACT" داخل مصر بـ9 ضوابط (إنفوجرافيك)

(مصراوي):

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اعتماد اختبارات "ACT" داخل مصر، لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وأضاف الوزير، أن الاعتماد يأتي كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات، من خلال الضوابط التالية:

1- يمكن اختبار "ACT" الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان، بالإضافة إلى اختبار Math (الرياضيات) فقط.

2- عند رغبة الطالب في دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة، عليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.

3- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار "Subject Test" عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat 2.

4- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلى اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.

5- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.

6- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات، دون أن يؤثر ذلك على العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.

7- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.

8- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.

9- تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بالـBonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.

وأوضحت الوزارة أن اختبارات ACT هي اختبارات الكترونية غير ورقية تجري في مراكز اختبارات تعتمدها وزارة التربية والتعليم، ويتيح اختبار ACT للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، تجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو). ​