أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

في 6 محافظات.. "التموين" تعلن تغيير مديري البيع بالشركة العامة للجملة

04:57 م الإثنين 13 يوليه 2020
في 6 محافظات.. "التموين" تعلن تغيير مديري البيع بالشركة العامة للجملة

وزارة التموين

كتب- محمد سامي:

قالت الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، اليوم الإثنين، إنها قررت تغيير بعض مديري إدارات البيع في الفروع التابعة للشركة في مناطق شمال القاهرة وبورسعيد والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والإسماعيلية؛ لتنشيط حركة المبيعات المستهدفة بالشركة من السلع الحرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستقبل فيه موقع "دعم مصر" طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية؛ للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع، لتقليل الزحام على مكاتب التموين؛ ومنها نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعي، وإعادة إرسال الرقم السري، بالإضافة إلى الخدمات التي كانت توجد على الموقع مسبقاً، وهي استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

وزارة التموين تغيير مديري البيع الشركة العامة للجملة شركات القابضة للصناعات الغذائية

الخبر التالى:

السيسي يوجه باستكمال جوانب المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 82070

    عدد المصابين

  • 24419

    عدد المتعافين

  • 3858

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 561617

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصراوي يكشف بيع كمامات للمواطنين غير مطابقة للمواصفات