في 6 محافظات.. "التموين" تعلن تغيير مديري البيع بالشركة العامة للجملة

كتب- محمد سامي:

قالت الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، اليوم الإثنين، إنها قررت تغيير بعض مديري إدارات البيع في الفروع التابعة للشركة في مناطق شمال القاهرة وبورسعيد والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والإسماعيلية؛ لتنشيط حركة المبيعات المستهدفة بالشركة من السلع الحرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستقبل فيه موقع "دعم مصر" طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية؛ للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع، لتقليل الزحام على مكاتب التموين؛ ومنها نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعي، وإعادة إرسال الرقم السري، بالإضافة إلى الخدمات التي كانت توجد على الموقع مسبقاً، وهي استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.