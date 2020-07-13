هل انسحب "حماة الوطن" رسميًّا من تحالف انتخابات "الشيوخ"؟.. مصادر بالحزب تُجيب

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر خاصة داخل حزب حماة الوطن، اليوم الإثنين، عن حقيقة انسحاب الحزب من ائتلاف الأحزاب الذي يعد قائمة موحدة لانتخابات مجلس الشيوخ القادم، وذلك بعد الأنباء التي ترددت وتفيد انسحاب الحزب من القائمة الموحدة؛ بسبب ما تم وصفه بعدم تقدير حقيقي لوزن الحزب في الشارع السياسي المصري.

وأضافت المصادر أن أمانة الحزب اجتمعت أمس، وكان هناك توجه يقوده أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بالإضافة إلى مسؤول إحدى الأمانات المهمة بالحزب لرفض الترشح على قوائم التحالف والانسحاب منها؛ بسبب قلة التمثيل، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بانقسام داخل الهيئة العليا للحزب؛ لكن لم يصدر قرار رسمي بالانسحاب من الانتخابات حتى هذه اللحظة وفي حال صدوره سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وعلى الصفحة الرسمية للحزب.

وأكدت المصادر أن قيادات الحزب تقود اتصالات مكثفة مع قيادات التحالف؛ من أجل رفع عدد مقاعد الحزب في القائمة الموحدة؛ حتى يتسنى لقيادات الحزب إقناع القواعد بالمحافظات.