جامعة الأزهر تكشف موعد الإعلان عن نتيجة الامتحانات لطلاب الفرق النهائية

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة امتحانات نهاية العام لطلاب الفرق النهائية بكليات القاهرة والأقاليم، بعد انتهاء الامتحانات بأسبوعين.

وأضاف عامر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن امتحانات نهاية العام لطلاب الفرق النهائية، تنتهي في الـ28 من يوليو الجاري، قبل عيد الأضحى المبارك بـ3 أيام، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج نهائيا منتصف أغسطس المقبل.

وقال إن إجمالي عدد طلاب الفرق النهائية 81053، وبلغ عدد الحضور 62618، والمعتذرين 4115، والمتغيبين 18435 طالب.

وأشار إلى أن امتحانات نهاية العام لطلاب الفرق النهائية بكليات القاهرة

والأقاليم، تسير بشكل طبيعي حتى الآن، في فترتيها الصباحية والمسائية، والتي بدأت في الرابع من يوليو الجاري.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحانات، للحفاظ على صحة القائمين على العملية الامتحانية، مشيراً إلى أنه توجد مطهرات باللجان، ويتم تعقيمها أولا أول.

ولفت إلى أن جميع الأسئلة من الأجزاء التي تم شرحها في المحاضرات، طبقاً لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ولم ترد أي شكاوى حول صعوبتها، أو وجود جزئيات من خارج المنهج حتى الآن.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الطلاب حتى الآن، سواء باللجان أو المدن الجامعية.

وأكد أنه تم تخصيص مبنيين للعزل بالمدينة الجامعية للبنين والبنات بمدينة نصر، تحسباً لحدوث أي طارئ، ويتم توزيع وجبات جافة على الطلاب، لعدم حدوث أي إصابات.