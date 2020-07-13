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"مثلك لا يغيب.. سلاما لروحك".. فيلم تسجيلي للانتاج الحربي يخلد الفريق العصار

02:39 م الإثنين 13 يوليه 2020
"مثلك لا يغيب.. سلاما لروحك".. فيلم تسجيلي للانتاج الحربي يخلد الفريق العصار

الفريق محمد العصار

كتب – محمد سامي

نشرت وزارة الإنتاج الحربي فيلماً بعنوان "مثلك لا يغيب... سلاماً لروحك"، والذي يعكس بعض مجهودات الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية التي تولى فيها الفريق محمد العصار قيادتها، وذلك تخليداً لمجهودات الفريق فخري محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذى توفى الأسبوع الماضى.

وشهدت "الإنتاج الحربي" خلال تلك السنوات العديد من الإنجازات التي تدل على الجهود المبذولة والتطور النوعى بكل شركة ووحدة تابعة للإنتاج الحربي خلال هذه الفترة.

ووضعت هذه الجهود مصر فى بؤرة إهتمام الدول الصناعية الأخرى والتى جذبت العديد من الشركات الاستثمارية الكبرى مما كان له الأثر على جذب العديد من الشركات الكبرى بالاستثمار فى مصر، وهي الجهود والانجازات التى تعكس الجهد الوطنى لقائد أفنى حياته لصالح الوطن.

الفريق محمد العصار فيلم تسجيلي للانتاج الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربي

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