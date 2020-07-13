بينها الأسعار.. 6 اختلافات بين شقق دار مصر وسكن مصر وجنة (الحجز بعد 5 أيام)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتوسطي الدخل، في عدد من المدن الجديدة بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.

وسيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الالكتروني بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من يوم الأحد 19 يوليو وحتى 20 أغسطس المقبل، حيث سيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق

cservices.shmff.gov.eg.

الطرح الجديد من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل لـ2271 شقة موزعين على الـ3 مشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر)، ويتساءل من يرغب في الحجز أي من المشروعات أفضل وما هي مواصفات كل مشروع؟

يعقد "مصراوي" مقارنة بين الطرح الجديد في الـ3 مشروعات، وقد جاءت على النحو التالي:

1- عدد وأماكن الوحدات:

تتواجد شقق سكن مصر في 5 مدن بإجمالي 691 شقة بوهم (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة)، ويتضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هم (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر) بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية، أما مشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هم: (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد) بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية.

2- مساحات المشروعات:

مشروع "جنة" به مساحات مختلفة تبدأ من 100 و120 مترًا، و130 مترًا، و140 مترًا، و150 مترًا، لكن في "سكن مصر" المساحات ليست متعددة؛ إذ يوجد 106 و118 مترًا فقط، وكذلك في مشروع دار مصر يوجد مساحة 130 و140 مترًا فقط.

3- مواصفات المشروع:

ويتكون الـ3 مشروعات من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، لكن مشروع دار مصر وجنة بهما أسانسير فى كل عمارة، ويحيطه سور خرساني، حيث يأخذ شكل الكمباوند، لكن في "سكن مصر" لا يوجد أسانسير داخلي، ويحيط المشروع سور شجري، وهذا الأمر ظل مثار خلاف بين الحاجزين حتى اليوم.

4- الخدمات:

مشروع دار مصر وجنة يوجد بهم مسجد ومدرسة ومولات وخدمات منفصلة عن مكان السكن، لكن سكن مصر لا يوجد به مدرسة أو مولات، ولكن اكتفت وزارة الإسكان في تصميمات المشروع بوجود محلات تجارية في بعض العمارات السكنية.

5- دفعة المقدم:

في الـ3 مشروعات يتم سداد 500 جنيه مصاريف إدارية لا ترد، لكن يومجد اختلاف في دفعة المقدم، حيث تصل لـ40 ألف في مشروع سكن مصر، و60 ألف في مشروع دار مصر، و80 ألف في مشروع جنة.

6- الأسعار:

تختلف الأسعار بين المشروعات الـ3 كما تختلف أيضًا في المشروع الواحد بين كل مدينة وأخرى.

وتبدأ أسعار شقق سكن مصر من 364 ألفا وحتى 950 ألف جنيه، حيث يصل سعر الشقة الـ 106 أمتار في المنيا الجديدة لـ364 ألف جنيه، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تصل لـ676 ألف جنيه، أما في مدينة القاهرة الجديدة وهي الأغلى ضمن هذا المشروع وتتراوح أسعار شقق سكن مصر من811 ألف جنيه وحتى 880 ألف جنيه، لكن في مدينتى غرب أسيوط وغرب قنا تبدأ الشقق من 368 ألف جنيه، وتصل لـ 395 ألف جنيه.

وتصل الأسعار في مدينة حدائق أكتوبر لـ981 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان لـ610 آلاف للشقق الـ115 مترا، أما في مدينة السادات تصل الشقة لـ680 ألف، ومدينة 15 مايو تصل الشقة الـ130 مترًا لـ831 ألف جنيه.

وعن الأسعار في مشروع جنة يصل سعر الشقة الـ100 متر في مدينة أكتوبر لـ966 ألفا، والشقة الـ130 مترا أصبحت بمليون و255 ألفا، وفي مدينة الشيخ زايد، تصل الشقة الـ100 متر سجلت مليون و216 ألفا، ومدينة دمياط الجديدة وصلت الشقة الـ130 مترا لمليون و200 ألف جنيه.​