أحدهم في السعودية.. وفاة 4 أطباء بكورونا والنقابة تنعاهم

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء اليوم الاثنين، 4 أطباء توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بينهم طبيب في السعودية.

والأطباء هم: الدكتور أحمد أحمد لطفي أخصائي التخدير والذي كان يعمل بمستشفي الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، والدكتور حسام أحمد حلمي استشاري طب الأطفال بمحافظة الإسكندرية، والذي توفي بمستشفى عزل العجمي.

كما نعت النقابة الدكتور أيمن الدسوقي أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بكليه طب المنصورة، والذي توفي بمستشفي العزل بجامعة المنصورة،و الدكتورة سلوي فرحات استشاري الحميات ورئيس قسم العزل

بمستشفي المطرية بالدقهلية.

وقالت النقابة إن عدد ضحايا كورونا بين الأطباء ارتفع إلى 108 شهداء دون إضافة الأطباء الذين توفوا خارج مصر. مقدمة خالص العزاء لأسرتهم وزملائهم.