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الإفتاء: حضارة الإسلام تنطلق من بناء الإنسان وتقوم على إرساء قيم العدل - فيديو

12:42 م الإثنين 13 يوليه 2020
الإفتاء: حضارة الإسلام تنطلق من بناء الإنسان وتقوم على إرساء قيم العدل - فيديو

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التنمية طريق لمحاربة الإرهاب؛ بل الإسلام أكبر مصدر للحضارة والرقي على مر القرون.

وأضافت في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن التأمل في نصوص القرآن والسنة، والمقاصد العامة لشريعتنا الإسلامية، يرشدنا إلى أن صناعة الحضارة وعمارة الأرض وتدبير منافع الناس والاجتهاد في تحقيق ذلك هو مراد إلهي تتحقق معه معاني استخلاف الإنسان في الأرض، ويثاب المرء عليه في الدنيا والآخرة.

وأشارت الدار إلى أن حضارة الإسلام تنطلق من بناء الإنسان وتقوم على إرساء قيم العدل والمساواة والحرية والتسامح، مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ أي: أمركم بعمارتها.

دار الإفتاء المصرية حضارة الإسلام محاربة الإرهاب

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