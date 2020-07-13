كورونا في 24 ساعة| ارتفاع وفيات كورونا واكتشاف 29 بؤرة جديدة في الصين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، في تراجع طفيف عن أمس الذي شهد تسجيل 923 حالة.

أكد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن وضع فيروس كورونا المُستجد في سوق شينفادي للبيع بالجملة في بكين تحت السيطرة، كاشفًا عن 29 بؤرة مرتبطة بالعدوى.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

الصحة العالمية تعلن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات بكورونا حول العالم

تعافي 20 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

بينها أعراض كورونا.. إصابة 10 طلاب ومراقبين في لجان الثانوية العامة بالشرقية

بعد عطل بشبكة الأكسجين .. صحة القليوبية: انتهاء أعمال إصلاح حميات بنها

حالة وفاة وإصابة ٩ بفيروس كورونا في الوادي الجديد

الكويت تسجل 4 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فرنسا تعتزم إجراء فحص كورونا بالمطار للوافدين من مناطق عالية الخطورة

الصحة السعودية: تسجيل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا: حالات الشفاء تتجاوز 7 ملايين حالة حول العالم

كورونا في إسرائيل: الحالات النشطة تعاود تخطى عدد المتعافين

أمريكا: زيادة بنسبة 2٪ في الإصابات اليومية بكورونا

بكين تكشف عن 29 بؤرة لكورونا مرتبطة بسوق للبيع بالجملة

السعودية تعلنمعاودة نشاط المراكز الترفيهية في المملكة

طلال نصولي: 80% من رذاذ المصاب بالكورونا ينزل على الأرض و20% يبقى في الجو

كورونا في الوطن العربي: ألف حالة وفاة في 7 أيام.. وإجمالي الوفيات يتجاوز 13 ألفاً.

امريكا تسجل ٦٢٩١٨ إصابة جديدة بكورونا خلال ٢٤ ساعة