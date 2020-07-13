حدث ليلاً: أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء وارتفاع وفيات كورونا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين، المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، في تراجع طفيف عن أمس الذي شهد تسجيل 923 حالة.

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"بيتي اتخرب وبضاعتي بقت رماد".. أقوال متضرر في حريق سوق توشكى بحلوان

استمعت نيابة حلوان الجزئية لعدد من المتضررين في حريق سوق توشكى بحلوان. وقال فوزي عبدالستار، مالك أحد محلات الأحذية بالسوق، إن الحريق اندلع في الحادية عشرة صباح اليوم الأحد في صندوق قمامة، ثم امتد إلى محل "إيشاربات" ثم إلى الباكيات والمحلات الموجودة في السوق.

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تخفيضات تصل لـ1000 جنيه.. ننشر أسعار التصالح الجديدة في مصر الجديدة والنزهة

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشرقية، للتيسير على المواطنين.

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"تعالى يا قلب أمك"..مأساة شاطئ النخيل تتكرر في بلطيم- فيديو

جلست مجموعة من السيدات على رمال شاطئ الأمل بمصيف بلطيم في كفر الشيخ، يترقبن ظهور جثث أبنائهم، بينهم سيدة تبحث عن ابنها الطالب الجامعي، الذي لقي مصرعه غرقًا يوم الجمعة، أثناء استحمامه في مياه البحر المتوسط.

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قوات التحالف تعترض صاروخين بالستيين وطائرات بدون طيار أطلقتها الحوثيين باتجاه السعودية

أعلنت قيادات قوّات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن أن قواتها نجحت في اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

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"وول ستريت جورنال": أمريكا تدرس خيارات محدودة للتعامل مع الصين بسبب هونج كونج

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد، إن الولايات المتحدة تدرس خيارات محدودة للتعامل مع الصين، بسبب الخطوات التي اتخذتها في الآونة الأخيرة في هونج كونج في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وبكين، حسبما نقلت وكالة رويترز.

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الولايات المتحدة.. الإصابات بكورونا تتجاوز ٣.٤ مليون حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، الـ137600 حالة، بينما تقترب الإصابات بالمرض في البلاد من نقطة 3.4 مليون.

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إيران: سلسلة أخطاء أدت إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية

قالت منظمة الطيران المدني الإيرانية، إن خطأ في توجيه نظام الرادار وعدم وجود اتصال بين من كان يقوم بتشغيل وسائل الدفاع الجوي وقادته تسببا، في حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية في يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل 167 شخصًا من ركاب وطاقم الطائرة، حسبما ذكرت رويترز.

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كورونا في الوطن العربي: ألف حالة وفاة في 7 أيام.. وإجمالي الوفيات يتجاوز 13 ألفاً

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 767 ألفًا و25 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 13 ألفًا و224 حالة.

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