​"السيسي: كل اللي هيقدم على شقة هياخد".. كيف تحصل على وحدة من الإسكان متاحة للحجز؟ (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أي مواطن سيتقدم للحصول على شقة سيحصل عليها.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية افتتاح المرحلة الثالثة من "الأسمرات 3": "كل مواطن هيطلب شقة هندهاله، بس كمان المواطن لازم يكون جاهز معنا، هنحاول نيسر طريقة السداد وهنسعدك على قد ما نقدر".

وينشر (مصراوي) في هذا التقرير كل الفرص المتاحة للحصول على شقة سكنية كاملة التشطيبات من وزارة الإسكان.

حيث تطرح وزارة الإسكان العديد من المشروعات بأسعار مختلفة لتتناسب مع كل المواطنين بداية من الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والإسكان المتوسط المتمثل في شقق سكن مصر ودار مصر، والإسكان الفاخر المتمثل في مشروع جنة، وجاءت تفاصيل التقديم والحجز على النحو التالي:

الإسكان الاجتماعي.. الحجز مستمر:

تنتهي وزارة الإسكان، من استقبال المواطنين الراغبين في التقدم لحجز شقق الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي وسداد جدية الحجز يوم 18 يوليو المقبل، بعد أن بدأ التقديم في الـ 14 يونيو الماضي.

ويصل عدد الشقق المطروحة للحجز لـ 36 ألف شقة في 10 محافظات هي: (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- البحر الأحمر – مطروح) على أن تكون الشقق كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.

ووفقا للمعلومات الواردة عن صندوق الإسكان الاجتماعي فإنه تم سحب 25 ألف كراسة شروط، بينما سدد جدية الحجز البالغة 14 ألف جنيه ما يقرب من 9815 مواطناً، لكن من قام بتسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني 6031 مواطنا.

وتتواجد الشقق في 10 محافظات هم: (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- البحر الأحمر – مطروح) على أن تكون الشقق كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.

ويمكن التعرف على خريطة تواجد الوحدات داخل المدن بالـ10 محافظات من هنا

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/7/4/1823837

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي سعرين لشقق الإعلان الـ13، الأول 184 ألف جنيه لمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، و197 ألف جنيه لمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح).

ويتم التقديم عن طريق مكاتب البريد، حيث يجري سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد 150 جنيهًا مصروفات إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة بعد الاستعلام الميدانى والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويجرى تحديد دفعة الاستلام وفقًا لراتب وسن المتقدم.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتوسطي الدخل، في عدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.

الطرح الجديد من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل لـ2271 وحدة موزعة على مستوى 9 محافظات: وهي القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، والمشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر)، وجاءت تفاصيل الـ3 مشروعات كما يلي:

المشروع الأول.. سكن مصر:

تتواجد شقق سكن مصر في 5 مدن بإجمالي 691 شقة بوهم (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة) كما تتراوح المساحات من 106 متر وحتى 118 مترًا.

وتبدأ أسعار شقق سكن مصر من 364 ألف وحتى 950 ألف جنيه، حيث يصل سعر الشقة الـ 106 متر في المنيا الجديدة لـ364 ألف جنيه، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تصل لـ676 ألف جنيه، أما في مدينة القاهرة الجديدة وهى الأغلى ضمن هذا المشروع وتتراوح أسعار شقق سكن مصر من811 ألف جنيه وحتى 880 ألف جنيه، لكن في مدينتى غرب أسيوط وغرب قنا تبدا الشقق من 368 ألف جنيه، وتصل لـ 395 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق سكن مصر 40 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

المشروع الثاني.. دار مصر:

يتضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هم (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر) بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 مترًا.

وتصل الأسعار في مدينة حدائق أكتوبر لـ981 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان لـ610 ألف للشقق الـ115 مترا، أما في مدينة السادات تصل الشقة لـ680 ألف، ومدينة 15 مايو تصل الشقة الـ130 مترًا لـ831 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق دار مصر 60 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

المشروع الثالث.. جنة:

أما مشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هم: (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد) بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150 مترًا.

وعن الأسعار في مشروع جنة يصل سعر الشقة الـ100 متر في مدينة أكتوبر لـ966 ألفا، والشقة الـ130 متر أصبحت بمليون و255 ألفا، وفي مدينة الشيخ زايد، تصل الشقة الـ100 متر سجلت مليون و216 ألفا، ومدينة دمياط الجديدة وصلت الشقة الـ130 مترا لمليون و200 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق جنة 80 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

طريقة ومواعيد التقديم:

- سيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الالكتروني بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب

وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من يوم الأحد 19 يوليو وحتى 20 أغسطس المقبل، حيث سيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg.

وبعد الحجز والتخصيص، يتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم اتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.