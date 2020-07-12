"حرارة تصل إلى 41 والرطوبة 90%".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة مع الاستمرار في ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضاف شاهين لـ"مصراوي" اليوم الأحد، أن حالة الطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتًا درجات الحرارة بين 35 و36 على القاهرة، وتستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع، وتصل لـ30 درجة على السواحل الشمالية، و37 وحتى 41 درجة.

وتابع: "مع نهاية الأسبوع الجاري سيكون هناك انكسار في ارتفاع درجات الحرارة"، لافتًا إلى أن الأجواء الحالية طبيعية حيث يعتبر شهر يوليو وأغسطس أكثر شهرين ترتفع فيهما نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.

وأشار إلى أن انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية لـ30 درجة جعل المدن الأكثر اعتدالًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن نسبة الرطوبة الأكثر تأثيرًا خلال الفترة الحالية، حيث تصل لـ90% على السواحل الشمالية و85% على القاهرة، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

وأوضح شاهين، نشهد رياح معتدلة على أغلب المناطق، ولكنها تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق المتفرقة.