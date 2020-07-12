أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

نائب رئيس جامعة الأزهر: افتتاح السيسي مشروعات قومية يؤكد أن مصر على طريق التنمية

09:47 م الأحد 12 يوليه 2020
نائب رئيس جامعة الأزهر: افتتاح السيسي مشروعات قومية يؤكد أن مصر على طريق التنمية

احتفالية افتتاح الأسمرات 3

كتب- محمود مصطفى:

شارك عدد من طلاب وطالبات الأزهر الشريف، الأحد، في احتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة لإسكان الأسمرات.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات القومية، يثبت يوما بعد يوم أن مصر تسير في طريق التنمية، الذي بدأته قبل ستة أعوام، منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

وأضاف عامر، أن الأعوام الست الماضية كانت بارقة أمل وطوق نجاة لهذا البلد الطيب، وشهدت البلاد نقلة كبيرة يشهد لها القاصي والداني على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية إقليمية أو دولية.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن مصر شهدت إنجازات وطفرة معمارية سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو بشائر الخير أو حي الأسمرات ومشاريع الإسكان المختلفة وأنفاق بورسعيد ومشروعات تنمية سيناء وغيرها من المشروعات، إلى جانب اهتمامه بصحة المواطن المصري.

احتفالية افتتاح الأسمرات3

افتتاح الأسمرات 3 الرئيس السيسي جامعة الأزهر

الخبر التالى:

الري: موسم أقصى الاحتياجات بلا شكاوى حتى الآن.. ومتابعة دقيقة للموقف المائي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد