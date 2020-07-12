بطريرك الروم الأرثوذكس: قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد يضع شوكة في التعايش السلمي

(مصراوي):

قال البابا ثيودوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إنه شعر بحزن وقلق كبيرين بعد قرار تحويل تركيا أكبر الآثار المسيحية التاريخية في الشرق، كاتدرائية آجيا صوفيا، إلى مسجد.

وأضاف في بيان له: "يأتي هذا التحدي لزعزعة وتحريك المياه المضطربة بالفعل، بسبب جائحة الفيروس التاجي، ففي الوقت الذي فيه يجب علينا خلال هذه الفترة أن نقاتل معًا في تعاضد ضد العدو غير المرئي للوباء، تأتي تركيا وتضيف شوكة كبيرة أخرى في التعايش السلمي بين الشعوب والأديان، كما تستخدم الحقوق الدينية والثقافية لأغراض أخرى، وقبل كل شيء، نرى التاريخ يتغير وينشأ انقسام جديد للمصالح الشخصية".

وتابع بطريرك الروم الأرثوذكس: "عكس هذا يحدث في مصر حيث يتمتع الجميع بالحرية الدينية ويَعُم التعايش السلمي بينهم، فرئيسنا السيسي يمنح يوميًا سندات ملكية لكنائسنا المسيحية، كما أن السلطات السياسية والدولة في بلادنا تسمح لنا بحرية العبادة في كنائسنا وتجديدها وتجميلها والحفاظ عليها".

واختتم: "من كرسي القديس مرقس بالإسكندرية، نصلي أن يسود المنطق وأن يسود سلام الله العالم".