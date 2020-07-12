برلمانية عن "الأسمرات 3": الدولة لن تسمح بأي عائق أمام التنمية
(مصراوي):
قالت أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية لن تسمح بأي عائق أمام جهود التنمية وخطط تنفيذ المشروعات القومية رغم التحديات التي تواجهها.
وثمنت رزق الله، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التوازن بين جهود مكافحة فيروس كورونا، والتوترات على الحدود الغربية وأزمة سد النهضة، واستمرار العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروعات القومية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، تمثل إنجازًا مصريًا خالصًا، يعكس حرص الدولة على مواجهة العشوائيات وضمان حياة كريمة لمواطينها.
وقالت: "الدولة حينما تخطط لمشروع سكني تعمل على توفير كامل الخدمات التي يحتاجها"، مشيرة إلى إنشاء أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
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