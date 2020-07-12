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برلماني: مشروع "الأسمرات 3" يحقق العدالة الاجتماعية لسكان العشوائيات

09:25 م الأحد 12 يوليه 2020
برلماني: مشروع "الأسمرات 3" يحقق العدالة الاجتماعية لسكان العشوائيات

الرئيس السيسي يفتتح لمشروع الأسمرات 3

(مصراوي):

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن مشروع "الأسمرات 3" الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يلخص مقولة واحدة وهي عدالة اجتماعية لسكان المناطق العشوائية، حيث كان الرئيس حريصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، ومن بينهم هذه الفئة التي ظلمت كثيرًا في الماضي بسكنها مناطق العشوائيات.

وأشار النائب إلى أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات القومية لمواجهة العشوائيات ذات الخطورة الداهمة داخل العاصمة، حيث يقام على مساحة 65 فدانًا، ويضم 124 عمارة مكونة من دور أرضي بالإضافة إلى 9 أدوار متكررة، وأن الرئيس السيسي أضاف صفحة مضيئة في ملف تطوير العشوائيات الذي بدأه منذ توليه المسئولية قبل 6 سنوات، وكان همه الأول والأخير الحفاظ على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

افتتاح الأسمرات 3 الرئيس السيسي سكان العشوائيات

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