"تأثر 60% من مساحته".. محافظة القاهرة: انتهاء أعمال تبريد موقع حريق سوق توشكى
القاهرة- (أ ش أ):
أكدت محافظة القاهرة انتهاء قوات الحماية المدنية من أعمال تبريد موقع الحريق، الذي نشب بسوق توشكى بحلوان اليوم الأحد، وإخماده دون خسائر في الأرواح.
وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر السوق من الحريق، موجهًا بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.
ويتكون سوق توشكى من 514 باكية على مساحة 4 آلاف م2 وتمارس فيه أنشطة بيع مختلفة (ملابس وفاكهة ومأكولات وخضار) ويبين حصر الخسائر المبدئية تأثر 60 % من مساحة السوق بالحريق.
وتلقت غرفة العمليات المركزية في محافظة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن إصابات أو وفيات.
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