لإعادة التشغيل.. السياحة تسلم 15 فندقًا في ثلاث محافظات شهادة السلامة الصحية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 15 فندقًا في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وقال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بالقاهرة الكبرى، و5 فنادق بجنوب سيناء، بالإضافة إلى 6 فنادق بالبحر الأحمر.

وبعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية، يصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 535 فندقًا في 21 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.