الزراعة: خطة طورائ استعدادًا لعيد الأضحى.. و480 محجرًا تستقبل الأضاحي



كتب- أحمد مسعد:

كشف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق استعدادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاعات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع الثروة الحيوانية، وقطاع الثروة السمكية، لعيد الأضحى المبارك، من خلال توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بأقل أسعار وأفضل جودة.

وقال الصياد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن وزارة الزراعة تمتلك 464 مجزرًا حكوميًا، والباقي خاص، مشيرًا إلى أنه جاري تجهيزهم والتشديد على عدم الذبح خارج المجازر.

وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ضمان وصول غذاء آمن أحد مسئوليات وزارة الزراعة بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات الطب البيطري، لافتًا إلى أنه جاري تنفيذ حملات مرور مكثفة على محال اللحوم والأسماك.

وأشار إلى أن المحاجر البيطرية استقبلت خلال الفترة الماضية كافة أنواع الماشية الحية، وتم تطبيق كافة الإجراءات المطلوبة لضمان سلامة تلك المواشي من خلال فحصها جيدًا وحجزها 14 يومًا، للتأكد من سلامتها والإفراج عنها حال تطبقها للمواصفات القياسية.