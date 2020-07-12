"مصر للطيران": إثبات بسلبية تحليل "PCR" شرط السفر إلى دبي
كتب- محمد عبيد:
طالبت الشركة الوطنية مصر للطيران، الركاب المسافرين إلى مدينة دبي، اعتبارًا من اليوم 12 يوليو وحتى إشعار آخر، إجراء اختبار "PCR" بنتيجة سلبية، قبل السفر من القاهرة إلى دبي، حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مطارات دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا.
وقالت الشركة في ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر، وصلت التعليمات من السلطات هناك بضرورة إحضار شهادة سلبية التحليل.
وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للركاب ضرورة الاتصال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة لمعرفة المعامل المعتمدة لإصدار شهادة الـ"PCR"، كما طالبت الركاب بالتواصل مع مركز اتصالات الشركة على رقم 1717 من أي محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم.
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