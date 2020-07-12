بكامل القوة الأساسية.. الصحة تقرر عودة جميع العاملين بها إلى عملهم (مستند)



كتب- أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عودة جميع العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها في أماكن العمل المخصص لهم، في أوقات العمل الرسمية، بكامل القوة الأساسية.

جاء ذلك في قرار إداري أصدره اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية؛ نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد واستمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، وما تمليه هذه المرحلة من متطلبات لإدارة هذه الأزمة، وفق القرار.

وشدد القرار على قيام رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم بالتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها ضرورة ارتداء الكمامات.

ولفت القرار إلى منح العاملين المصابين بفيروس كورونا إجازة استثنائية، بموجب كتاب من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع لها العاملين، وللسلطة المختصة مباشرة اختصاصاتها في تقييم أوضاع العاملين ممن لديهم ظروف خاصة بما يتلائم مع طبيعة عملهم، وبما لا يؤثر سلباً على كفاءة سير العمل.

واستند قرار وزارة الصحة إلى أحكام المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم (1196 لسنة 2020)، والتي نصت على "أن يستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتنظيم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام وتراعي التدابير الاحترازية المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد".

وأشار القرار إلى أن "ديوان عام وزارة الصحة من المرافق الحيوية التي تقوم على إدارة أزمة فيروس كورونا، والعمل على تلبية احتياجات جميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، لمصراوي، إنه بحكم أزمة كورونا فكل القطاعات الصحية تعمل بكامل قوتها لإدارة هذه الأزمة، موضحًا أنه مع عودة جميع العاملين يكون لكل قطاع "مرونة" في التعامل مع العاملين به.

وأضاف: "لو هناك استثناء، فكل كل جهة مختصة تدرس حالة حالة حسب القانون ونعطي كل واحد حقه".