متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح الرئيس السيسي لمشروع "الأسمرات 3"

8 دقائق من مصر الجديدة للدائري.. تعرف على المحاور المرورية في القاهرة

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر الصفحة الرسمية له في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد.

وقال الرئيس السيسي إنه لن يتم ترخيص سيارات البنزين الجديدة، إلا إذا كانت تعمل بالغاز.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد، أن هذا الأمر هدفه الحفاظ على البيئة، والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.