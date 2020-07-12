متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح الرئيس السيسي لمشروع "الأسمرات 3"
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
(مصراوي):
نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر الصفحة الرسمية له في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد.
وقال الرئيس السيسي إنه لن يتم ترخيص سيارات البنزين الجديدة، إلا إذا كانت تعمل بالغاز.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد، أن هذا الأمر هدفه الحفاظ على البيئة، والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
81158
عدد المصابين
-
23876
عدد المتعافين
-
3769
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
560026
عدد الوفيات
إعلان