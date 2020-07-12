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مش تحلق شعرك كده.. السيسي يداعب أطفال الأسمرات ويهديهم ألعابًا بإمضائه

04:50 م الأحد 12 يوليه 2020
مش تحلق شعرك كده.. السيسي يداعب أطفال الأسمرات ويهديهم ألعابًا بإمضائه

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي إحدى الحضانات خلال جولته التفقدية بالمرحلة الثالثة بمشروع مدينة الأسمرات، وسأل الأطفال الموجودين فيها عن أسمائهم، مداعبا أحد الأطفال: "مش تحلق شعرك كده".

وخلال تفقد الرئيس الحضانات ألقى أحد الأطفال قصيدة في حب الوطن، قائلًا: "عاشقين ترابك يا مصر وكل شيء فيكِ.. مهما الخسيس يجرحك أو حتى يئذيكِ.. هنعيش نبوس القدم ونطوف حواليكِ.. دا انتِ الأمل ضمّانا بإيدكِ.. إزاي؟.. إزاي؟ نخون عهدنا ونبيع أراضيكِ؟ دا احنا بروحنا نفديكِ". وأهدى الرئيس للأطفال عددًا من الألعاب عليها إمضاؤه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أطفال الأسمرات مشروع مدينة الأسمرات السيسي افتتاح الأسمرات 3

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