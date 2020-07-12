مش تحلق شعرك كده.. السيسي يداعب أطفال الأسمرات ويهديهم ألعابًا بإمضائه
كتب- محمد عبدالناصر:
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي إحدى الحضانات خلال جولته التفقدية بالمرحلة الثالثة بمشروع مدينة الأسمرات، وسأل الأطفال الموجودين فيها عن أسمائهم، مداعبا أحد الأطفال: "مش تحلق شعرك كده".
وخلال تفقد الرئيس الحضانات ألقى أحد الأطفال قصيدة في حب الوطن، قائلًا: "عاشقين ترابك يا مصر وكل شيء فيكِ.. مهما الخسيس يجرحك أو حتى يئذيكِ.. هنعيش نبوس القدم ونطوف حواليكِ.. دا انتِ الأمل ضمّانا بإيدكِ.. إزاي؟.. إزاي؟ نخون عهدنا ونبيع أراضيكِ؟ دا احنا بروحنا نفديكِ". وأهدى الرئيس للأطفال عددًا من الألعاب عليها إمضاؤه.
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