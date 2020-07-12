123 سائحا​.. السياحة: الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من المجر

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، استقبال مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، أول رحلة طيران قادمة من العاصمة المجرية بودابيست، على متنها 123 سائحا مجريا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك وذلك منذ استئناف مصر حركة السياحة الوافدة إليها اعتباراَ من أول يوليو الجاري.

وقال ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن السائحين سيقضون ما بين اسبوع واسبوعين في خليج مكادي بمدينة الغردقة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمدينة وجوها الدافئ المشمس وشواطئها وأماكنها المفتوحة التي توفر مناخ صحي مثالي لهم.

وأوضح أبوسديرة، إلى أن المكاتب الداخلية لهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، استقبلت هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية لتعريفهم بصورة أكبر على مصر وحضارتها العريقة وأماكنها السياحية الرائعة والتي ليس لها مثيل.

وأشار إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء استقبلت اليوم أيضا، 4 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا.

واستمرارا لتواصل الرحلات السياحية الخارجية في توافدها إلى مصر، منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في الأول من شهر يوليو الجاري، استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة 48 رحلة طيران من دول كل من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر.