السيسي: "مش هنرخص أي عربية جديدة إلا لو غاز"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لن يتم ترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا إذا كانت تعمل بالغاز.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد، أن هذا الأمر هدفه الحفاظ على البيئة، والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.

وتابع الرئيس: "لا يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة: مش هنرخص أي عربية جديدة إلا لو غاز، لما نقول لن نرخص عربية جديدة إلا بالغاز من حقنا كدولة بتنظم شؤون شعبها هنعمل كدا".

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