مياه أسيوط: فريق للطوارئ ولجنة للمناوبات لسلامة العمل على مدار 24 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إنه تم تشكيل لجنة المناوبات من مسئولي الرقابة والتفتيش ومسؤولي فريق الطوارئ، ومسئولى الشبكات، والفنيين المختصين، للتعرف على أى أعطال والتحقق من أى عقبات تعوق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بصورة فورية دون أى تتوانى فى أداء الخدمة المقدمة.

وأشار أن الشركة تواصل رفع درجة استعدادها وجاهزيتها لمواجهة أى أعطال أو كسور أو طفوحات تخص قطاعي المياه والصرف الصحي ضمن خطتها لمواجهة الطوارئ، والتى تنفذها الشركة سعيا للارتقاء بالمستوى الخدمي الذي تقدمه بسواعد أبنائها على مدار 24 ساعة خلال اليوم.

و أكد أن مسئولي لجنة المناوبات يقومون بمتابعة سلامة سير العمل بجميع المناطق بالتنسيق مع السادة رؤساء القطاعات ومديرى العموم ومديرى المناطق للوقوف على مدى جاهزية المعدات والأفراد و محطات وشبكات المياه والصرف الصحى واستعداد فريق الطوارئ بكل منطقة من مهندسين وكيميائيين ومشرفين وعمال وسائقين بكل فرع، لسرعة حل أي مشكلة في حينها.

وأشار إلى أنه يمكن لأي عميل الابلاغ عن اى شكوى تواجهه عبر مختلف قنوات التواصل التي تمتلكها الشركة للتواصل مع عملائها الكرام عبر موقعها الالكترونى أو صفحتها الرسمية للتواصل الإجتماعي وكذلك التواصل عبر الخط الساخن على رقم 01223090240 أو على الواتس اب على رقم 01206179891 او الاتصال من على اى رقم ارضى على 125.