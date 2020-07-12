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وزير الإسكان: تنفيذ مليون شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل

03:59 م الأحد 12 يوليه 2020
وزير الإسكان: تنفيذ مليون شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وجار تنفيذ 610 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان اجتماعي بتكلفة 90 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط بتكلفة 54 مليار جنيه، والذي يضم مشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر.

وأضاف الجزار خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات بحضور الرئيس السيسي، أنه يجرى تنفيذ 250 ألف وحدة طبقا للتكليفات الرئاسية، لافتًا إلى ما تم تنفيذه وما يجرى تنفيذه الآن يصل لمليون وحدة سكنية.

عاصم الجزار وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية مشروع الأسمرات

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