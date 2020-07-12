وزير الرياضة: المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية تستضيف كأس العالم لكرة اليد 2021
كتب- يوسف عفيفي:
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر ستستضيف 30 حدثًا رياضيًّا خلال العام المقبل 2021.
جاء ذلك خلال استعرض صبحي الأداء المالي والاقتصادي للوزارة كمحفز للنمو الاقتصادي، اليوم الأحد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية في مجال الإسكان الاجتماعي.
وأكد الوزير أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تستضيف فعاليات كأس العالم لكرة اليد، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتطوير الرياضة؛ بحيث تكون للجميع، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة لدعم القطاع الرياضي بشكل كبير.
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