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وزير الرياضة: المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية تستضيف كأس العالم لكرة اليد 2021

03:50 م الأحد 12 يوليه 2020
وزير الرياضة: المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية تستضيف كأس العالم لكرة اليد 2021

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر ستستضيف 30 حدثًا رياضيًّا خلال العام المقبل 2021.

جاء ذلك خلال استعرض صبحي الأداء المالي والاقتصادي للوزارة كمحفز للنمو الاقتصادي، اليوم الأحد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية في مجال الإسكان الاجتماعي.

وأكد الوزير أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تستضيف فعاليات كأس العالم لكرة اليد، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتطوير الرياضة؛ بحيث تكون للجميع، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة لدعم القطاع الرياضي بشكل كبير.

أشرف صبحي كأس العالم لكرة اليد 2021 وزارة الشباب والرياضة

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