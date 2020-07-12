بـ130 ألف جنيه.. ننشر تفاصيل وشروط حجز المرحلة الثانية من جبانات وادي الرحى

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية لحجز جبانات وادي الرحى، خلال الفترة من 1 / 7 / 2020 وحتى 30 / 9 / 2020 للحصول بمساحة 20 مترا للمدفن الواحد، جنوب مدينة القاهرة الجديدة طريق (القطامية - العين السخنة). .

وينشر مصراوي تفاصيل وشروط الحصول على جبانة في الطرح الجديد على النحو التالي:

يكون التخصيص للمدفن مقابل 130 ألف جنيه تسدد عبر طريقتين كما يلي:

1- سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة، ويتم تسليم الجبانة للمنتفع عقب السداد واستيفاء المستندات المطلوبة.

1- 2- السداد على دفعات (يسدد فور قبول الطلب مقدم التعاقد 25% من إجمالي المبلغ (32.500 جنيه) ثم تسديد باقي المبلغ على 3 أشهر متتالية على أن يلتزم بسداد الدفعة الأولى في شهر أكتوبر، والدفعة الثانية في شهر نوفمبر، والدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2020 ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والاطلاع على أصول المستندات.

2-

ويضاف مبلغ 20 ألف جنيه قيمة القطعة المميزة (سواء على شارع عمومي أو ناصية) تسدد فوراً في حالة الاستلام الفوري، وتسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات.

شروط التقديم والمستندات المطلوبة

1- استيفاء بيانات طلب تخصيص مدفن على الموقع الإلكتروني ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر.

2- يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

3- لا يكون قد سبق (للزوج / الزوجة) الحصول على مدفن من محافظة القاهرة.

4- يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

مكان التقديم

تقدم الطلبات عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة (اضغط هنا)

وتكون أولوية التخصيص طبقاً لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط.

أماكن السداد المسموح بها

1- كروت الدفع البنكية من خلال الموقع الإلكتروني.

2- من خلال مقرات فوري بلس.

وتبلغ قيمة الطلب 500 جنيه لا ترد، ولن يعتد بأي طلبات إلا بعد دفع قيمة الطلب عقب استيفاء البيانات على الموقع الإلكتروني، وتكون البيانات المدرجة بالطلب المقدم على مسئولية مقدم الطلب، والمحافظة غير مسئولة عن إدراج أي بيانات خاطئة أثناء التسجيل.