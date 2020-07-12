فيها تجلى الله عز وجل.. السيسي يوجه بتطوير شامل لمدينة سانت كاترين
كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين بما يليق بالقيمة التاريخية لهذه المنطقة.
وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: مدينة سانت كاترين مدينة تاريخية وليها حاجة عظيمة في نفوسنا، ربنا تجلى فيها على مصر.
وتابع الرئيس موجها حديثه لرئيس الوزراء ووزير الإسكان: عايزين نعمل ليها تصور يليق بهذا الحدث، حاولوا يا إيهاب "اللواء إيهاب الفار – رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" تخشوا في الموضوع ده في إطار المطارات والمحاور.
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