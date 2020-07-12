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السيسي يوجه بإنشاء جراجات تحت الأرض وإزالة المواقف بالقاهرة والإسكندرية

02:36 م الأحد 12 يوليه 2020
السيسي يوجه بإنشاء جراجات تحت الأرض وإزالة المواقف بالقاهرة والإسكندرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة المواقف في نطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية من أجل استيعاب الحركة المرورية.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: محافظة القاهرة والإسكندرية راجعوا المناطق اللي فيها مواقف مساحتها كبيرة ويتعمل تصور إزالتها ويتعمل مكانها جراج دور أو دورين تحت الأرض بحيث نستوعب الحركة وندي فرصة للتشغيل.

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