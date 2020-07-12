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وزير الإسكان: القاهرة تستحوذ على 29% من المناطق السكنية غير الآمنة

02:04 م الأحد 12 يوليه 2020
وزير الإسكان: القاهرة تستحوذ على 29% من المناطق السكنية غير الآمنة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الدولة تتعامل مع 357 منطقة سكنية غير آمنة على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تستحوذ على 29 % من تلك المناطق، يليها محافظة الإسماعيلية، ثم الإسكندرية.

وأضاف الجزار، خلال كلمته في افتتاح، المرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المحافظات الأقل من حيث المناطق العشوائية هي مرسى مطروح وأسيوط.

أشار إلى أن بعيدا عن المناطق غير الآمنة، هناك مناطق غير مخططة ورصدت الدولة 318 مليار جنيه لرفع كفاء البنية الأساسية بها، بعيدا عن فتح محاور مرورية.

عاصم الجزار وزارة الإسكان المناطق السكنية القاهرة المناطق العشوائية

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