وزير الإسكان: القاهرة تستحوذ على 29% من المناطق السكنية غير الآمنة
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الدولة تتعامل مع 357 منطقة سكنية غير آمنة على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تستحوذ على 29 % من تلك المناطق، يليها محافظة الإسماعيلية، ثم الإسكندرية.
وأضاف الجزار، خلال كلمته في افتتاح، المرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المحافظات الأقل من حيث المناطق العشوائية هي مرسى مطروح وأسيوط.
أشار إلى أن بعيدا عن المناطق غير الآمنة، هناك مناطق غير مخططة ورصدت الدولة 318 مليار جنيه لرفع كفاء البنية الأساسية بها، بعيدا عن فتح محاور مرورية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
81158
عدد المصابين
-
23876
عدد المتعافين
-
3769
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
560026
عدد الوفيات
إعلان