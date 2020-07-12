الرئيس السيسي: الوحدة السكنية التي يحصل عليها المواطنين من الدولة تكلفتها 600 ألف جنيه

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية وقفت بجوار مواطنيها في الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن ثمن الوحدات السكنية التي يتم توفيرها للمواطنين ثمنها 600 ألف جنيه.

وقال الرئيس السيسي تعقيبا على كلمة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، "اسمح لي يا دكتور عاصم نقف عند رقم ألف وحدة بـ 600 مليون جنيه، يعني الوحدة السكنية متكلفة 600 ألف جنيه، بدون ثمن الأرض والمرافق، أنا بقول كده للمصريين ليه، يعني ده معناه أن الدولة المصرية بكل ظروفها الصعبة وقفت جنب أهلها وتعطي الشقة التي ثمنها 600 ألف جنيه لمواطن عشان هو كان عايش في منطقة خطرة سواء الدولة خدت بالها منه أو ما اخدتش على مدى السنين اللي فاتت لكن، لما حصل خطر تدخلنا، والـ 600 ألف جنيه دول لما يتحطوا في البنك يجيبوا 9 آلاف جنيه في الشهر ، يعني دي بطاقة التموين ولا الخبز ، مصر وقفت جانبك .. مصر وقفت جانبك .. مصر تبططبت عليك ولا لا ".

وأضاف الرئيس "أنا بقول كده مش مَن، لأن محدش بيجب حاجة من جيبه يعني، لأن هذه بلدنا عملت ده مع أهلها فأنا بقول الميسور اللي مخدش، خلاص الحمدلله إنك مش محتاج لكن الباقي نسيبوا زي ما كان موجود أنا حبيت أقف هنا، ولو كل نسبة من النسب التي طرحت في كل وحدة سكانية يمكن كانت في 2014، الشقة بـ 300 ألف جنيه قبل التعويم، لكن النهادرة بنعملها في الظروف بتاعتنا، بقول 600 ألف جنيه للشقة يعني 90 ألف جنيه في السنة .. أنا بقوله ليس مَن ولا حاجة لكن أنا دائما أشاور على بعض الموضوعات الصغيرة من أجل أن ننتبه لها للي بيتفرجوا معنا ويشوف الكلام ده ، ولما البرامج تتكلم ينتبه أن كل اللي بنتكلم عليه ده ، لما تيجي تتكلم في 250 ألف شقة بتقدمهم للناس ، أنت الثمن اللي انت بتخده هو أنت بتأخذ حق الصيانة عشان نفضل نحافظ على الاسانسير الموجود والحالة الفنية التي عليها المنشآت لكن إحنا لا نأخذ مقابل منك ، لو نأخذ مقابل منك تبقى الشقة دي إيجاره من 5 إلى 6 آلاف جنيه في الشهر".