تدفع عجلة الاقتصاد للأمام.. وزير المالية يشيد بمبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك التي سيتم إطلاقها، ستكون استكمالًا لمجموعة المبادرات التي تطلقها الدولة خلال العام المالي الحالي والأعوام القادمة؛ لدفع عجلة الاقتصاد لزيادة القدرات الاستهلاكية للمواطنين.

وأضاف معيط، في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أن الصندوق هو "قابض" مهمته تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات تمويل الاستهلاكي، على أن تقرض المواطنين وتمول، وبالتالي المساعدة على توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعملية تمويل استهلاكي، وتسهيل وزيادة قدرة المواطنين على حصولهم على خدمات وشقق وأراضٍ، وفي الوقت ذاته سيكون أداة لتقليل المخاطر التي تتعرض إليها هذه الشركات؛ حيث إن هذا الصندوق سيكون قابضًا؛ لكنه يخرج منه عدة أذرع، منها ما يتعامل بالأمور التمويلية، ومنها تحفيز الإنتاج والاستهلاك، وزيادة القدرات الشرائية للمواطنين.

وأوضح وزير المالية أن كل المبادرات التي يتم التحدث عنها تصب في العودة إلى النمو المستهدف، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي أكدـ في مقال، أن ما قامت به مصر والحكومة المصرية من إجراءات اقتصادية يمكنها من استعادة تعافي الاقتصاد بسرعة؛ لأنها استطاعت خلال الفترة الماضية امتصاص الأزمة واتخذت إجراءت تمكنها من التعافي والعودة مرة أخرى إلى مرحلة النمو بالأرقام التي كانت تستهدفها.

وأشار الوزير إلى مبادرة إنشاء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل بـ90 مترًا مربعًا، بتكاليف نحو 70 مليار جنيه، و60 ألف وحدة إسكان لمتوسطي الدخل، تتراوح مساحتها من 95 حتى 120 مترًا مربعًا بتكاليف نحو 30 مليار جنيه، بإجمالي 310 آلاف وحدة إسكان خلال 3 سنوات، في إطار توجيهات الرئيس السيسي باستكمال إنشاء برنامج مليون وحدة سكنية، سيكون البرنامج الزمني للانتهاء منها، أولًا الانتهاء من 100 ألف وحدة خلال العام المالي الحالي، وثانيًا 105 آلاف وحدة خلال العام المالي المقبل، وثالثًا 105 آلاف وحدة خلال العام المالي 2022-2023.

وأشار معيط إلى أنه خلال السنوات الماضية تم الانتهاء من 414 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 52 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 41424 وحدة إسكان متوسط بتكلفة 13 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الماضية تم الانتهاء من 455 ألفًا و424 وحدة إسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل، بإجمالي تكلفة 65 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية أنه عند إضافة 250 ألف وحدة إسكان المقرر تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة بتكلفة 70 مليارًا و60 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 30 مليار جنيه، سنصل في نهاية السنوات الثلاث القادمة إلى الانتهاء من 765 ألفًا و424 وحدة من مبادرة المليون وحدة بتكلفة 165 مليار جنيه.