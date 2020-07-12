السيسي: صرفنا 280 مليار جنيه في القاهرة خلال 6 سنوات لتحسين حياة الناس

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة انفقت ما يقرب من 280 مليار جنيه خلال 6 سنوات لتطوير محافظة القاهرة فقط، متابعًا: ده علشان نحسن حياة الناس في القاهرة وعايزكم تقارنوا ده بإن لو كنا خدنا قرار بإنشاء عاصمة من 20 أو 30 سنة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: تقريبا 50 مليار جنيه في السنة الاستثمارات اللي اتعملت في العاصمة علشان تستوعب الناس، دايما حالة الوعي هي التحدي اللي بقوله، إحنا كمصريين محتاجين نبقى عارفين كويس، فيه ناس كتير قالت بتعملوا مدن جديدة ليه وهوا ناسي إن أنا بصرف جوا القاهرة علشان أحسن حياته.

وتابع الرئيس: إيه البدائل إن أعمل كباري فوق الكباري ولا أشيل مباني وأعمل طرق، عملنا وقف للبناء سواء للرخص القائمة أو التي يتم إصدارها هل كرها في الناس ولا علشان نضيق عليهم؟، لأ عملنا ده لأن القاهرة ومحافظات كتير لابد من مراجعة الكثافات فيهم علشان الناس تقدر تعيش بشكل مناسب.