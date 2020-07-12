أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

السيسي: صرفنا 280 مليار جنيه في القاهرة خلال 6 سنوات لتحسين حياة الناس

12:56 م الأحد 12 يوليه 2020
السيسي: صرفنا 280 مليار جنيه في القاهرة خلال 6 سنوات لتحسين حياة الناس

الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة انفقت ما يقرب من 280 مليار جنيه خلال 6 سنوات لتطوير محافظة القاهرة فقط، متابعًا: ده علشان نحسن حياة الناس في القاهرة وعايزكم تقارنوا ده بإن لو كنا خدنا قرار بإنشاء عاصمة من 20 أو 30 سنة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: تقريبا 50 مليار جنيه في السنة الاستثمارات اللي اتعملت في العاصمة علشان تستوعب الناس، دايما حالة الوعي هي التحدي اللي بقوله، إحنا كمصريين محتاجين نبقى عارفين كويس، فيه ناس كتير قالت بتعملوا مدن جديدة ليه وهوا ناسي إن أنا بصرف جوا القاهرة علشان أحسن حياته.

وتابع الرئيس: إيه البدائل إن أعمل كباري فوق الكباري ولا أشيل مباني وأعمل طرق، عملنا وقف للبناء سواء للرخص القائمة أو التي يتم إصدارها هل كرها في الناس ولا علشان نضيق عليهم؟، لأ عملنا ده لأن القاهرة ومحافظات كتير لابد من مراجعة الكثافات فيهم علشان الناس تقدر تعيش بشكل مناسب.

السيسي المشروعات القومية الأقتصاد المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح الأسمرات 3

الخبر التالى:

"لا ضحايا حتى الآن".. الصحة تدفع بـ 5 سيارات إسعاف لحريق سوق بحلوان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: "المواطن اللي هيقدم على شقة هيحصل عليها"