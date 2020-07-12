التعليم تحسم الجدل بشأن وجود خطأ في أحد أسئلة جغرافيا الثانوية العامة

كتب أسامة علي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما أثير حول وجود خطأ بالسؤال رقم 9 بالنموذج (أ) بامتحان اليوم لمادة الجغرافيا.

أكدت الهيئة الفنية لواضعي الامتحان، أنه لا يوجد أخطاء والبدائل سليمة ويوجد بها الإجابة الصحيحة والسؤال موجود نصًا بالكتاب المدرسي صفحة 40.

وتداولت أخبار حول وجود خطأ بالسؤال رقم 9 بنموذج أ بمادة الجغرافيا.

ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وتعقد امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).