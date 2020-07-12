السيسي: وقف تراخيص البناء أمن قومي.. وقرار متأخر 20 سنة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة عازمة على حل مشكلة البناء المخالف.

وأضاف السيسي: لازم نحل مسألة البناء المخالف، واللي وصلنا ليه ده كفاية كده عليه، والله العظيم قرار وقف البناء ده متأخر 20 سنة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: الجراج اللي مش هيشتغل هناخده وهنطلع قرار نزع ملكية لكل الجراجات اللي مش مستخدمة.

وتابع الرئيس: لما وقفنا التراخيص والمباني ده أمن قومي وكنا قبل كده بناخد الناس بالراحة ونطول بالنا علشان الناس تستوعب إن في خطر حقيقي عليهم، أنا الرخصة لازم أعمل ليها إحكام كأنه عقد بين الدولة وصاحب الترخيص. ​